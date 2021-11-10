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İzmir'de kavgayı ayırmaya çalışan 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 10.11.2021 09:25
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Dinç (63), pompalı tüfekle vurulması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, saat 19.30 sıralarında Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, ateşlenen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinç'i alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. 2 çocuk babası olan ve nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Dinç'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen V.S. ve E.C.A.'nın polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Polis ekipleri pompalı tüfeği ateşleyen şüpheliyi tespit etmek için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
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