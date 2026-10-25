İzmir'de Hicaz narında bereketli sezon! Selçuk'tan dünya pazarlarına ihracat yolculuğu

İzmir'in Selçuk ilçesinde hasadı yapılan Hicaz narında bereketli bir sezon yaşanıyor. Verimden memnun olan üreticilerin yüzü gülerken bahçelerden toplanan narlar, çeşitli işlemlerden geçirilerek ihracata hazırlanıyor. Özenle işlenen ürünler, dünya pazarlarına gönderilmek üzere sevkiyat sürecine alınıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Halil Karahan, Hicaz narının hasattan ihracata uzanan yolculuğunu görüntüledi.