Şarkıcı Nev hayatını kaybetti: Bilinç kaybı nedeniyle entübe edilmişti

"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanınan, Nev adıyla bilinen sanatçı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. 3 Eylül'de bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilmişti. Acı haberi duyuran menajeri İlker Ercan, "Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin." ifadeleriyle sanatçıya veda etti.