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İzmir'de düşen uçaktaki iki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu

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Giriş: 28.06.2023 15:10
Son dakika haberleri… İzmir’de Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, içindeki iki kişiyle beraber kontrolünü kaybederek araziye düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta bulunan iki kişinin şans eseri hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.
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