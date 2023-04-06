İzmir'de dolu yağışı! Çeşme ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İzmir’in Çeşme ilçesinde bu saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Sokaklar bir anda beyaza büründü. Bölgeden çalışmaları takip eden Tayfun Er son durumu aktardı. Tayfın Er, “Ben üniversite hayatından sonra 30 yıldır burada yaşayan biriyim böyle bir şey görmedim. Şu anda bizler Çeşme’deyiz. 6 Nisan’da ilkbaharın ilk günlerinde Çeşme’nin neredeyse her yeri sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli dolu ve yağış ile birlikte bembeyaz oldu. Çeşme’nin sokaklarında iş makinaları dolunun ardından kalanları temizliyor. Dünyaca ünlü Ilıca Plajı da bembeyaz oldu.” ifadelerini kullandı.

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