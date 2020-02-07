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07.02.2020

İzmir'de asansörde iğrenç olay! Kokuyu alınca gerçek ortaya çıktı |Video

İzmir’in Buca ilçesinde bir apartmanın asansöründe, sipariş üzerine su getiren bir şahsın damacananın içerisine idrarını yaptığı iddia edildi. O anlar asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar... Edinilen bilgiye göre olay Buca ilçesinde bulunan toplu konuttaki bir apartmanın asansöründe gerçekleşti. Apartman sakinlerinden bir kişi telefonla su siparişi verdi. Sipariş üzerine daireye su getiren şahıs dönüşte de boş damacanayı alarak asansöre bindi.

İDRARINI BOŞ DAMACANAYA YAPTI, ARDINDAN YERE DÖKTÜ

Boş damacanayı da alarak asansöre binen sucu iddiaya göre idrarını boş damacanaya yaptı; ardından da asansörün içine boşalttı. Sucu daha sonra apartmandan hızlıca uzaklaştı.

KOKUDAN RAHATSIZ OLUP KAMERAYI İNCELEDİLER

Apartman sakinleri idrar kokusundan dolayı şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar görüldü.

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