İzmir’de 16 yaşındaki çocuk polis merkezine pompalı tüfekle saldırdı: 2 polis şehit oldu

İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri belli olurken şehitlerimizden birinin 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir olduğu belirlendi. A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki ilk detayları aktarırken saldırganın bir maske taktığı ve karakolu taradığını belirtti.

