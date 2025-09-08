08 Eylül 2025, Pazartesi

İzmir'de 16 yaşındaki çocuk polis merkezine pompalı tüfekle saldırdı: 2 polis şehit oldu

İzmir’de 16 yaşındaki çocuk polis merkezine pompalı tüfekle saldırdı: 2 polis şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 10:20
İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri belli olurken şehitlerimizden birinin 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir olduğu belirlendi. A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki ilk detayları aktarırken saldırganın bir maske taktığı ve karakolu taradığını belirtti.
