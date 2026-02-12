İzmir sular altında: Altyapı çöktü vatandaş kaderine terk edildi!

Ege ve Akdeniz'i vuran şiddetli sağanak ve fırtına, İzmir'de hayatı tam anlamıyla felç etti. Sabah saatlerinden itibaren kenti esir alan gök gürültülü sağanak yağış, altyapı yetersizliğini bir kez daha gün yüzüne çıkarırken; yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. İZSU ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı kentte, vatandaşlar kendi imkanlarıyla sularla mücadele etmeye çalışıyor. A Haber Muhabiri Tayfun Er, İzmir sokaklarındaki son durumu ve yaşanan altyapı skandalını yerinden aktardı.