İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişmeler yaşandı. İzmir'de Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra 160 parçaya ayırdı. Polis ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile yakalanan İzmir kasabının ifadesi kan dondurdu.