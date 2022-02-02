02 Şubat 2022, Çarşamba
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İzmir Buca'da vahşet! Yanan valizden ceset çıktı
İzmir’in Buca ilçesinde otoyol kenarında yangın ihbarına giden ekipler, yanan valizden çıkanı görünce dehşete düştü. Yapılan incelemede valizin içerisinden erkek cesedi çıktı.