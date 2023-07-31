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İzmir Buca’da hipodromda 6 kişinin yaralandığı kürekli kavga! Olay anı cep telefonu kamerasında...
Kanlı olay dün İzmir Buca'daki Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi.
Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası çıktı.
KÜREKLER KONUŞTU
Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
6 YARALI
Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.
MEYDAN MUHAREBESİ GİBİ KAVGA KAMERADA
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.