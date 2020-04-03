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03.04.2020

İtalya'da tüyleri diken diken eden görüntüler: Müslümanlarla birlikte secde ettiler | Video

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını nedeniyle dünya genelinde hayat tam anlamıyla durud. Çin'de neredeyse bin aktif vaka kalırken, virüsün yeni merkezi Avrupa oldu. Her ne kadar ABD'de vaka sayısı dünyada birinci sırada yer alsa da, İtalya'da ölümcül bilanço daha yüksek. İtalya corona virüsü ile mücadele ederken, dün akşam dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalya'da çekilen bir videoda İtalyanlar'ın Müslümanlar ile birlikte secdeye gittiği görülüyor. İşte, dün İtalya'da çekilen o etkileyici video...

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