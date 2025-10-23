İstinat duvarı ve kaldırım çöktü: Dükkan ve bodrum kat kullanılamaz hale geldi

Samsun’un İlkadım ilçesinde sağanak yağış sonrası çöken kaldırım ve istinat duvarı, 4 katlı bir apartmanın bodrum katı ile 2 dükkanını kullanılmaz hale getirdi. Dükkan sahibi, apartman yönetiminin duyarsızlığı nedeniyle yaşanan mağduriyetin büyüdüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

