İstinat duvarı ve kaldırım çöktü: Dükkan ve bodrum kat kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 16:49
Samsun’un İlkadım ilçesinde sağanak yağış sonrası çöken kaldırım ve istinat duvarı, 4 katlı bir apartmanın bodrum katı ile 2 dükkanını kullanılmaz hale getirdi. Dükkan sahibi, apartman yönetiminin duyarsızlığı nedeniyle yaşanan mağduriyetin büyüdüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.
