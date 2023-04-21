21 Nisan 2023, Cuma
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İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.