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İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

DHA
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Giriş: 21.04.2023 12:28
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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