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İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü

İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 11:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peş peşe sağanak uyarılarının verildiği İstanbul'un kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde kuvvetli sağanak etkili oluyor. Taksim ve Mısır Çarşısı sağanak nedeniyle sular altında kalırken, trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı da bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
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