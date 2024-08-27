27 Ağustos 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peş peşe sağanak uyarılarının verildiği İstanbul'un kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde kuvvetli sağanak etkili oluyor. Taksim ve Mısır Çarşısı sağanak nedeniyle sular altında kalırken, trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı da bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...