- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? İleti Yönetim Sistemi (İYS) devrede! Canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu İYS'de tüketiciler diledikleri zaman ileti tercihlerini değiştirebiliyor. Peki istenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
* 2 milyon kişi sisteme girdi
* iys.org.tr adresine giriliyor
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu İYS'de tüketiciler diledikleri zaman ileti tercihlerini değiştirebiliyor. Peki istenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
İSTENMEYEN MESAJA "DUR" DEYİN
* 2 milyon kişi sisteme girdi
* 32 milyon mesaj, SMS, e-posta reddedildi
* 300 bin şirkete onay verildi
NASIL YAPILIYOR?
* iys.org.tr adresine giriliyor
* Cep telefonu ve e-posta kaydı veriliyor
* Size gösterilen listeden seçim yapılıyor
* Reddettiğiniz firmalar üç gün içinde size mesaja kapatılıyor