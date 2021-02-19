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İstenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? İleti Yönetim Sistemi (İYS) devrede! Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 15:16
Güncelleme:19.02.2021 15:16
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu İYS'de tüketiciler diledikleri zaman ileti tercihlerini değiştirebiliyor. Peki istenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu İYS'de tüketiciler diledikleri zaman ileti tercihlerini değiştirebiliyor. Peki istenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

İSTENMEYEN MESAJA "DUR" DEYİN

* 2 milyon kişi sisteme girdi
* 32 milyon mesaj, SMS, e-posta reddedildi
* 300 bin şirkete onay verildi

NASIL YAPILIYOR?

* iys.org.tr adresine giriliyor
* Cep telefonu ve e-posta kaydı veriliyor
* Size gösterilen listeden seçim yapılıyor
* Reddettiğiniz firmalar üç gün içinde size mesaja kapatılıyor

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