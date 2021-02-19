İstenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? İleti Yönetim Sistemi (İYS) devrede! Canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu İYS'de tüketiciler diledikleri zaman ileti tercihlerini değiştirebiliyor. Peki istenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu İYS'de tüketiciler diledikleri zaman ileti tercihlerini değiştirebiliyor. Peki istenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

İSTENMEYEN MESAJA "DUR" DEYİN

* 2 milyon kişi sisteme girdi

* 32 milyon mesaj, SMS, e-posta reddedildi

* 300 bin şirkete onay verildi

NASIL YAPILIYOR?

* iys.org.tr adresine giriliyor

* Cep telefonu ve e-posta kaydı veriliyor

* Size gösterilen listeden seçim yapılıyor

* Reddettiğiniz firmalar üç gün içinde size mesaja kapatılıyor