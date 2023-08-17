17 Ağustos 2023, Perşembe
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İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık
İstek parça nedeniyle cinayete kurban giden şarkıcı Onur Şener'in davasında hakkında beraat kararı verilen ve tahliye edilen Semih Soyalp için, Şener'in kızı Ceyla Şener'in avukatı mahkemeye itirazda bulundu. Aradan geçen 2 ayın ardından mahkemeye kararla ilgili bilgi almak için giden avukat itirazın değerlendirmeye alınmadığını öğrendi. Mahkemenin "unutmuşuz yapacak bir şey yok" şeklinde yanıt verdiğini iddia eden avukat, söz konusu ihmalin ciddi bir hak kaybına neden olduğunu söyledi.