İşte ustasında testi kebabı tarifi!

Yozgat'ın meşhur lezzeti testi kebabı iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Peki testi kebabı nasıl yapılıyor? Tarifin püf noktaları neler? A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğunu anlattı. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN