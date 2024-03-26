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İşte ustasında testi kebabı tarifi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 18:21
Yozgat'ın meşhur lezzeti testi kebabı iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Peki testi kebabı nasıl yapılıyor? Tarifin püf noktaları neler? A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğunu anlattı. İşte detaylar…
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İşte ustasında testi kebabı tarifi!
İşte ustasında testi kebabı tarifi!
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