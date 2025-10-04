İşte İstanbul’un semt isimleri ve anlamları!

İstanbul’un “köy” adını taşıyan semtleri, tarih ve kültürle örülü saklı hikâyelerini gözler önüne seriyor. Her semt, bir aileden, bir halktan veya bir meslekten miras kalan izleri taşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN