İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı, sık sık gemi kazalarıyla gündeme geliyor. Peki İstanbul Boğazı'nda 1 yılda kaç gemi kazası meydana geldi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'a detayları aktardı.