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İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları

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Giriş: 17.01.2023 12:53
Dünyanın en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı, sık sık gemi kazalarıyla gündeme geliyor. Peki İstanbul Boğazı'nda 1 yılda kaç gemi kazası meydana geldi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'a detayları aktardı.
İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları
İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları
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