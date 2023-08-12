12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşte afetzedeler için yapılan köy evleri

İşte afetzedeler için yapılan köy evleri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2023 12:16
TOKİ, deprem bölgesinde 143 bin 261 köy evi inşa ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki konutların son durumunu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
İşte afetzedeler için yapılan köy evleri
İşte afetzedeler için yapılan köy evleri
Çökmeler devam ediyor mu?
Çökmeler devam ediyor mu?
Devlet selin vurduğu yeri ayağa kaldırdı
Devlet selin vurduğu yeri ayağa kaldırdı
Çöl sıcakları geri geliyor! 45 dereceyi aşacak
Çöl sıcakları geri geliyor! 45 dereceyi aşacak
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 polis yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 polis yaralı
Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı!
Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı!
Şehide veda
Şehide veda
El emeği baston yapımının son ustalarından…
El emeği baston yapımının son ustalarından…
FB’li eski yöneticiye plaka şoku: O geziyor...
FB’li eski yöneticiye plaka şoku: O geziyor...
Aşırı sıcaklar geri dönüyor
Aşırı sıcaklar geri dönüyor
Konutta arz-talep dengesizliği
Konutta arz-talep dengesizliği
41 yıllık saat ustası
41 yıllık saat ustası
Daha Fazla Video Göster