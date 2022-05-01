İşte 81 İlde Ramazan Bayramı Namazı Saatleri! 2022 Ramazan Bayram namazı saati yayınlandı! 2022 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Ramazan bayramı namazı Ankara’da 06.20, İstanbul’da 06.34, İzmir’de 06.45'te kılınacak. Türkiye'de en erken bayram namazı Iğdır’da, en geç ise Çanakkale’de eda edilecek.