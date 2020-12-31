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İşte 2020'ye damga vuran kareler
Zor bir yılı geride bıraktık. 2020 yılına koronavirüs pandemisi damga vurdu. "Yeni normal" kavramı hayatlarımıza girdi. Peki 2020'de neler yaşandı? İşte 2020 yılına damga vuran fotoğraflar...
Zor bir yılı geride bıraktık. 2020 yılına koronavirüs pandemisi damga vurdu. "Yeni normal" kavramı hayatlarımıza girdi. Peki 2020'de neler yaşandı? İşte 2020 yılına damga vuran fotoğraflar...