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İşte 2020'ye damga vuran kareler

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Giriş: 31.12.2020 11:01
Güncelleme:31.12.2020 11:47
Zor bir yılı geride bıraktık. 2020 yılına koronavirüs pandemisi damga vurdu. "Yeni normal" kavramı hayatlarımıza girdi. Peki 2020'de neler yaşandı? İşte 2020 yılına damga vuran fotoğraflar...

Zor bir yılı geride bıraktık. 2020 yılına koronavirüs pandemisi damga vurdu. "Yeni normal" kavramı hayatlarımıza girdi. Peki 2020'de neler yaşandı? İşte 2020 yılına damga vuran fotoğraflar...

İşte 2020ye damga vuran fotoğraflar! İŞTE 2020'YE DAMGA VURAN FOTOĞRAFLAR!
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İşte 2020'ye damga vuran kareler
İşte 2020'ye damga vuran kareler
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