İstanbul’un şirin köyü: Cumhuriyet Mahallesi! Köye ismini Gazi Mustafa Kemal Paşa verdi

A Haber izleyenlerini İstanbul Beykoz'un Cumhuriyet Mahallesi'ne götürdü. Eskiden köy olan bu sevimli mahalle doğasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte bir taraftan organik ürünleri ile bir taraftan da doğa sporlarıyla ünlü olan o mahalle....

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