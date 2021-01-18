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İstanbul'un hazineleri kaleler
Tarih boyunca İstanbul için çok çetin savaşlar verildi. Kentte hakimiyet kuranlar da elinde tutmak için büyük mücadele verdi. İşte o amansız savaşlarda Karadeniz'den boğaza kadar karşılıklı yapılan kalelere büyük iş düştü. Onlardan biri de Aydos Kalesi. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. İşte İstanbul'un hazineleri kaleler...
Tarih boyunca İstanbul için çok çetin savaşlar verildi. Kentte hakimiyet kuranlar da elinde tutmak için büyük mücadele verdi. İşte o amansız savaşlarda Karadeniz'den boğaza kadar karşılıklı yapılan kalelere büyük iş düştü. Onlardan biri de Aydos Kalesi. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. İşte İstanbul'un hazineleri kaleler...