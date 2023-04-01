01 Nisan 2023, Cumartesi
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İstanbul'un göbeğinde kapkaç: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar
Dehşete düşüren olay İstanbul’da meydana geldi. Taksim Meydanı’nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği sırada kapkaça uğradı. Kadının yaklaşık 50 bin liralık cep telefonunu çalan şahıs Talimhane’de esnaf tarafından çay bardağı fırlatılıp çelme takılarak yakalandı. B Bölge Güven Timleri tarafından gözaltına alınan kapkaççı tutuklandı. İşte ayrıntılar...