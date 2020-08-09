İstanbulluları korkutan kare! Büyükçekmece Gölü alarm veriyor

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü alarm veriyor. Su seviyesinin yüzde 30 seviyesine kadar düştüğü gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.

Büyükçekmece Gölü alarm veriyor.

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü.

Bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları da ortaya çıktı.

Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.

Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.