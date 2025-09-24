İstanbullular 2024’te trafikte 105 saat kaybetti! İstanbul’da trafikte bir ömür

24 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 24.09.2025 14:28
İstanbul'da trafik, her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Üstelik son dönemde bu yoğunluk daha da arttı. Yapılan çalışmalarda, İstanbul'da 2024 yılında 97 bin 354 kaza kayıtlara geçti yıllık kayıp zaman ise 105 saat olarak ölçüldü.
