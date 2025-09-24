İstanbullular 2024’te trafikte 105 saat kaybetti! İstanbul’da trafikte bir ömür

İstanbul'da trafik, her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Üstelik son dönemde bu yoğunluk daha da arttı. Yapılan çalışmalarda, İstanbul'da 2024 yılında 97 bin 354 kaza kayıtlara geçti yıllık kayıp zaman ise 105 saat olarak ölçüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN