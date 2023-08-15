İstanbullu çöp dağlarına yeniden hazırlıklı ol! İBB'ye bağlı İSTAÇ'ta grev hazırlığı

CHP'li İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden bu yana sürekli olarak işçi kıyımları yaşanırken; işçilerin maaş, sosyal haklar gibi konularda da hak arayışları sürüyor. Son olarak İBB'ye bağlı İSTAÇ AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tespiti yapıldı. İşçilerin grev hazırlığında olduğu bildirildi.