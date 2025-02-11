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İstanbul’da yoğun kar! A Haber Beykoz’da

İstanbul’da yoğun kar! A Haber Beykoz'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 17:54
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. A Haber muhabiri Esra Akyürek, son durumu Beykoz'dan aktardı. Akyürek, yaptığı açıklamada, "Aslında sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakasında daha yoğun bir kar yağışı vardı. Anadolu yakasında özellikle sahil kesimlerinde çok az kar yağışı görebildik. Ancak biraz daha yükseklere çıktığımızda kar yağışı etkisini artırmış. Nerdeyiz? Beykoz’dayız. Burası Beykoz’un yüksek kesimlerinden bir nokta. Burada kar yağışı zaman zaman şiddetini artırıyor zaman zaman azaltıyor. Ama şu an için karın devam ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
İstanbul’da yoğun kar! A Haber Beykoz’da
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