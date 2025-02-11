İstanbul’da yoğun kar! A Haber Beykoz’da

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. A Haber muhabiri Esra Akyürek, son durumu Beykoz'dan aktardı. Akyürek, yaptığı açıklamada, "Aslında sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakasında daha yoğun bir kar yağışı vardı. Anadolu yakasında özellikle sahil kesimlerinde çok az kar yağışı görebildik. Ancak biraz daha yükseklere çıktığımızda kar yağışı etkisini artırmış. Nerdeyiz? Beykoz’dayız. Burası Beykoz’un yüksek kesimlerinden bir nokta. Burada kar yağışı zaman zaman şiddetini artırıyor zaman zaman azaltıyor. Ama şu an için karın devam ettiğini söyleyebiliriz." dedi.