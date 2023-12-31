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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif yollar hangileri?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 08:59
İstanbul'da yılbaşı gecesi için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Megakentin simge noktaları da yılbaşına hazır. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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