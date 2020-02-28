İstanbul’da yanan ambulanstaki hasta sedye ile dışarı çıkartıldı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul’da E-5 karayolu Kartal Köprüsü mevkiinde saat 10.15 sıralarında ambulans yol ortasında yandı. Ambulanstaki hasta sedyeyle dışarı çıkartıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

E-5 karayolu Kartal Köprüsü mevki'i Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisinde hastayla beraber seyir halinde olan bir ambulans, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Görevliler, kaputundan dumanlar yükselen ambulansı yolun kenarına çekti. Ambulansta bulunan hasta sedye ile hızla dışarı çıkartıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği ambulanstaki yangına itfaiye tarafından müdahale edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU…

Müdahale sırasında hastanın da sedyeden doğrularak panik içerisinde ambulansa baktığı görüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.