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İstanbul’da vapurdan denize düşen adam hayatını kaybetti
İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında 60 yaşlarında bir adam, hareket halinde olan vapurdan denize düştü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin adamı kurtardığı anlar ve vatandaşların merak dolu bekleyişi kameralara saniye saniye yansırken, iskeleye çıkartılan adam yaşamını yitirdi.
Olay, geçen gün saat 14.50 sularında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi.
BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU
Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.