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İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu! Hakan Ayık enselendi "Comanchero" çökertildi

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Giriş: 02.11.2023 10:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun çökertildiğini duyurdu.
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