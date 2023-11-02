İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu! Hakan Ayık enselendi "Comanchero" çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun çökertildiğini duyurdu.