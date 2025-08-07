07 Ağustos 2025, Perşembe

İstanbul’da trafikte yumruklu saldırı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 10:10
Şişli'de sabah saat 06.00 sıralarında Mecidiyeköy'de iddiaya göre aracından inen bir sürücü, trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştıran başka bir sürücüye yumruklu saldırıda bulundu. Saldırganın aracın açık camından sürücüye yumruklar savurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
