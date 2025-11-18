İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

