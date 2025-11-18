18 Kasım 2025, Salı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.