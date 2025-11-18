18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 19:37
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
Kayseri’de babasını öldüren zanlı çatıda yakalandı
Kayseri’de babasını öldüren zanlı çatıda yakalandı
Beyoğlu’nda Türk kahvesi içen genç mühendis hastanelik olmuştu
Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen genç mühendis hastanelik olmuştu
Denizli OSB’de sanayinin geleceği yapay zekayla şekilleniyor
Denizli OSB’de sanayinin geleceği yapay zekayla şekilleniyor
Adli Tıp’tan ilk rapor geldi
Adli Tıp'tan ilk rapor geldi
Siirt’te otomobiller çarpıştı
Siirt'te otomobiller çarpıştı
Türk kahvesini deterjanla yaptılar iddiası
Türk kahvesini deterjanla yaptılar iddiası
X’e ve birçok siteye neden girilemiyor?
X'e ve birçok siteye neden girilemiyor?
4 hakem dahil 36 kişi gözaltına alındı
4 hakem dahil 36 kişi gözaltına alındı
Esenyurt’ta alev alan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Esenyurt'ta alev alan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Tırın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu trafik felç oldu
Tırın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu trafik felç oldu
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
Daha Fazla Video Göster