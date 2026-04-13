İsrail'in kanlı planı: Sırada hangi hedef var?

İsrail, ABD ve İran arasındaki ateşkes iklimine rağmen Lübnan’daki katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. Orta Doğu’yu adeta bir yangın yerine çeviren saldırıların perde arkasını aralayan uzmanlar, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikasının yalnızca Lübnan ile sınırlı olmadığını, asıl hedefin stratejik su kaynakları ve sonrasında Türkiye’yi de kapsayan büyük bir kaos planı olduğunu vurguluyor. A Haber özel dosyasında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Önder Aytaç Afşar ve Prof. Dr. Murat Canıtez, bölgedeki tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.