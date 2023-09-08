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İstanbul'da toplu ulaşımda arıza sorunu

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 16:43
İstanbul'da son zamanlarda toplu ulaşımda arızalarda artış var. Pazartesi okullar da açılacak. Toplu ulaşımda büyük sıkıntı yaşanır mı? Arızalar neden yaşanıyor? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölümü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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