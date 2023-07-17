17 Temmuz 2023, Pazartesi
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İstanbul’da tartıştığı aracın önünü keserek dehşet saçtı! Hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı
Kan donduran olay İstanbul’da meydana geldi. İçerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü dehşet saçtı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.