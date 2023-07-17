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İstanbul’da tartıştığı aracın önünü keserek dehşet saçtı! Hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı

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Giriş: 17.07.2023 10:42
Kan donduran olay İstanbul’da meydana geldi. İçerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü dehşet saçtı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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