İstanbul’da tartışma yaratan bina: Bu cinayete teşebbüstür

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde iddiaya göre 4 katlı binaya sahibi tarafından kentsel dönüşüme sokmak için zarar verildi. Perde betonları kesilerek pencere ve kapı yapılan, hilti ile duvarları delindiği öne sürülen binanın sakinleri şikayetçi oldu. Suçlanan bina sahibi ise tadilat yapıldığını iddia etti. Daire sakinlerinden Minure Kule, “Mülk sahibi tapularımızı vermemek için kentsel dönüşüme başvurdu. Binaya içten ve dıştan çeşitli zararlar vererek, bizi buradan çıkarmak istiyor" dedi.