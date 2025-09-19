19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Silah, yasaklı madde, sahte evrak da ele geçirildi
İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Silah, yasaklı madde, sahte evrak da ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Silah, yasaklı madde, sahte evrak da ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 13:18
İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda tarihi eser, silah, uyuşturucu ve sahte evrak sergilendi. Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Silah, yasaklı madde, sahte evrak da ele geçirildi
Yargıtay’dan emsal kiracı kararı!
Yargıtay'dan emsal kiracı kararı!
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
İstanbul’da tarihi eser operasyonu!
İstanbul'da tarihi eser operasyonu!
Orman gönüllülerine tazminat-maaş hakkı!
Orman gönüllülerine tazminat-maaş hakkı!
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele
Alev kapanının ortasında kaldı
Alev kapanının ortasında kaldı
Kopan elektrik kablosu depoyu kül etti
Kopan elektrik kablosu depoyu kül etti
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı
Uzmanından su tüketim uyarısı!
Uzmanından su tüketim uyarısı!
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Ayıyı ekmekle doyurdular
Ayıyı ekmekle doyurdular
Heimlich manevrası yine can kurtardı!
Heimlich manevrası yine can kurtardı!
Daha Fazla Video Göster