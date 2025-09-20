20 Eylül 2025, Cumartesi

İstanbul'da taksici cinayeti! Yolcu tarafından saldırıya uğrayan taksici öldü
İstanbul’da taksici cinayeti! Yolcu tarafından saldırıya uğrayan taksici öldü

İstanbul'da taksici cinayeti! Yolcu tarafından saldırıya uğrayan taksici öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 13:01
İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi şoförü, aracına aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bununla yetinmeyen şüpheli saldırı sonrası taksiciyi gasbetti. Detayları A haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
