07 Eylül 2022, Çarşamba
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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Köpeği motosikletine bağlayarak kilometrelerce sürükledi
İstanbul’da bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi. Şahıs, vatandaşların tepki göstermesi üzerine "Sizden daha hayvan severim” diyerek yanıt verdi.