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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Köpeği motosikletine bağlayarak kilometrelerce sürükledi

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Giriş: 07.09.2022 10:03
İstanbul’da bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi. Şahıs, vatandaşların tepki göstermesi üzerine "Sizden daha hayvan severim” diyerek yanıt verdi.
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