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İstanbul’da sokak ortasında dehşet! Komşusunu silahla vurarak öldürdü

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Giriş: 16.06.2023 11:09
Dehşete düşüren olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Eşini taciz ettiği iddiasıyla bir kişi komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken silahlı saldırıda yoldan geçen bir kişi de ayağından vurularak yaralandı.
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