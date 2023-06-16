İstanbul’da sokak ortasında dehşet! Komşusunu silahla vurarak öldürdü

Dehşete düşüren olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Eşini taciz ettiği iddiasıyla bir kişi komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken silahlı saldırıda yoldan geçen bir kişi de ayağından vurularak yaralandı.