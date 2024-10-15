İstanbul’da sevimli kedinin otobüs yolculuğu!

İstanbul'da bir kedi Taksim'deki bir İETT otobüsüne bindi. Boş koltuğa oturan sevimli kedi camdan güvercinleri izleyerek yolculuk yaptı. Otobüsteki yolcular ise bir an olsun kediden gözlerine alamadı. İşte o anlar...

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