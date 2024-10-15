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İstanbul’da sevimli kedinin otobüs yolculuğu!

İstanbul’da sevimli kedinin otobüs yolculuğu!

Yavuz Topal
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Giriş: 15.10.2024 16:21
İstanbul'da bir kedi Taksim'deki bir İETT otobüsüne bindi. Boş koltuğa oturan sevimli kedi camdan güvercinleri izleyerek yolculuk yaptı. Otobüsteki yolcular ise bir an olsun kediden gözlerine alamadı. İşte o anlar...
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Sevimli kedinin otobüs yolculuğu!
Sevimli kedinin otobüs yolculuğu!
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