03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 21:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinden itibaren sağanak şekilde etkili oldu. Taksim ve Yenibosna’da başta olmak üzere yağış kent genelinde etkili oluyor. Özelikle akşam saatlerinde işten eve giden ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşayarak, otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
Üzerine ağaç parçası düşen araç hasar gördü
Üzerine ağaç parçası düşen araç hasar gördü
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
Sokaklar ve yollar göle döndü, yağış sürecek mi?
Sokaklar ve yollar göle döndü, yağış sürecek mi?
Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında çıkan yangın paniği kamerada
Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında çıkan yangın paniği kamerada
Evinde başından vurulmuş halde bulundu
Evinde başından vurulmuş halde bulundu
Bursa’da çekici ile kamyonet çarpıştı!
Bursa'da çekici ile kamyonet çarpıştı!
Ankara’da yaşanan su sorunu vatandaşları isyan ettirdi
Ankara'da yaşanan su sorunu vatandaşları isyan ettirdi
Malatya’da inşaatta kalıp çöktü
Malatya'da inşaatta kalıp çöktü
Yozgat’ta ‘Dünya Yürüyüş Günü’nde farkındalık etkinliği
Yozgat’ta ‘Dünya Yürüyüş Günü’nde farkındalık etkinliği
Yangında korkuyla dolaba saklanan kedi kurtarıldı
Yangında korkuyla dolaba saklanan kedi kurtarıldı
Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı
Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Daha Fazla Video Göster