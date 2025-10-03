İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinden itibaren sağanak şekilde etkili oldu. Taksim ve Yenibosna’da başta olmak üzere yağış kent genelinde etkili oluyor. Özelikle akşam saatlerinde işten eve giden ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşayarak, otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

