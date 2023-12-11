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İstanbul'da sabah trafiği! A Haber son durumu drone ile havadan görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 09:12
İstanbul haftanın ilk gününe nasıl başladı? Hangi bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları aktardı. Son durumu havadan görüntülendi.

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