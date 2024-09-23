İstanbul'da sabah trafiği! A Haber havadan görüntüledi

Haftanın ilk mesai gününde İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte son durum ne? A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı. Son durum havadan drone kamerası ile görüntülendi.

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