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03.12.2019
İstanbul'da Özel Harekatçılardan nefes kesen tatbikat
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yıl sonu tatbikat programını gerçekleştirdi. A Haber, Özel Harekatçıların nefes kesen tatbikatını canlı yayında ekranlara taşıdı. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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