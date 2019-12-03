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03.12.2019

İstanbul'da Özel Harekatçılardan nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yıl sonu tatbikat programını gerçekleştirdi. A Haber, Özel Harekatçıların nefes kesen tatbikatını canlı yayında ekranlara taşıdı. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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