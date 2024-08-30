30 Ağustos 2024, Cuma
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İstanbul’da metrobüs kazasında 1 kişi öldü! Kazanın ön raporu ortaya çıktı
İstanbul'da her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı metrobüste dün bir facia yaşandı. Şoförünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 53 yolcu da yaralandı. Kazaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Ön rapor da ortaya çıktı. Metrobüs kazası soruşturmasının ayrıntılarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.