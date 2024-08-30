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İstanbul’da metrobüs kazasında 1 kişi öldü! Kazanın ön raporu ortaya çıktı

İstanbul’da metrobüs kazasında 1 kişi öldü! Kazanın ön raporu ortaya çıktı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 09:46
İstanbul'da her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı metrobüste dün bir facia yaşandı. Şoförünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 53 yolcu da yaralandı. Kazaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Ön rapor da ortaya çıktı. Metrobüs kazası soruşturmasının ayrıntılarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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Kazanın ön raporu ortaya çıktı
Kazanın ön raporu ortaya çıktı
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